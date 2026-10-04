معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با اشاره به آمادگی دانشکده‌ها برای سال تحصیلی جدید گفت: با وجود آسیب‌های وارد شده به بخش‌هایی از دانشگاه در پی حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی، بخش عمده مشکلات با تلاش مجموعه دانشگاه و اقدامات جهادی برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ظاهرزاده با اشاره به شرایط ایجادشده در پی خسارت‌های ناشی از جنگ و سیل فروردین‌ماه اظهار کرد: تقریبا تمامی دانشکده‌ها از این شرایط آسیب دیدند، اما با همت مسئولان دانشگاه، حوزه معاونت اداری، مالی و تلاش جهادی جمعی از کارکنان و اعضای هیات علمی، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف شد.

وی افزود: دانشکده‌ها آمادگی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان را دارند و تنها چالش باقی‌مانده برگزاری برخی دروس تربیت بدنی است که به دلیل آسیب شدید به سالن ورزشی دانشگاه، در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از فضاهای جایگزین هستیم.

تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش با بهره‌گیری از ظرفیت آموزش غیرحضوری

ظاهرزاده با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای بهبود کیفیت آموزش گفت: در کنار استانداردهای آموزشی موجود، تلاش می‌کنیم متناسب با نیازهای دانشجویان از ابزارهای نوین آموزشی نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در حوزه آموزش مجازی طی سال‌های گذشته اظهار کرد: زیرساخت آموزش مجازی دانشگاه می‌تواند در کنار آموزش حضوری برای برگزاری کلاس‌های حل تمرین، ارائه ویدئوهای آموزشی و سایر فعالیت‌های کمک‌آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

ظاهرزاده ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه وزارت علوم برای استفاده از آموزش غیرحضوری در کنار آموزش حضوری، لازم است اساتید دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مربوطه را بگذرانند که این دوره‌ها در تابستان گذشته برای اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول خاطرنشان کرد: در این دوره‌ها از اساتید و متخصصان باتجربه برای آموزش نحوه ارائه محتوا، شیوه تعامل مجازی با دانشجویان و استفاده موثر از ظرفیت‌های آموزش غیرحضوری بهره گرفته شد که می‌تواند در ارتقای کیفیت آموزش الکترونیکی موثر باشد.

برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های مهارتی و آزاد

ظاهرزاده یکی دیگر از برنامه‌های دانشگاه برای ارتقای کیفیت آموزشی را توسعه آموزش‌های مهارتی و فوق‌ برنامه عنوان کرد و گفت: در حوزه آموزش‌های آزاد، برنامه‌هایی برای برگزاری دوره‌های حرفه‌ای و مهارتی متناسب با رشته‌های تحصیلی دانشجویان در دست اجراست. در همین راستا، همکاری‌هایی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال شکل‌گیری است و تلاش می‌کنیم در سال تحصیلی جدید دوره‌هایی متناسب با نیاز دانشجویان برگزار کنیم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با اشاره به اعتبار مدارک صادرشده از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای تاکید کرد: مدارک این دوره‌ها قابلیت ترجمه دارند و می‌توانند برای دانشجویان در مسیر حرفه‌ای و کسب مهارت‌های تخصصی، ظرفیت ارزشمندی ایجاد کنند.

راه‌اندازی دستیار هوشمند آموزشی برای پاسخگویی به دانشجویان

وی همچنین از برنامه حوزه معاونت آموزشی برای استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی به سوالات آموزشی دانشجویان خبر داد و گفت: طی چند سال اخیر، یک کانال آموزشی در پیام‌رسان «ایتا» فعال شده که اطلاعیه‌ها، آیین‌نامه‌های آموزشی و نکات مورد نیاز دانشجویان را در زمان مناسب در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در گام بعدی، در حال راه‌اندازی یک دستیار هوشمند آموزشی در پیام‌رسان «بله» هستیم که این کار با همکاری یکی از اعضای هیات علمی در حال توسعه است.

ظاهرزاده بیان کرد: این سامانه پس از راه‌اندازی می‌تواند به عنوان یک پاسخگوی هوشمند، سوالات آموزشی دانشجویان را دریافت و پاسخ‌های لازم را ارائه کند و در کنار کانال اطلاع‌رسانی موجود، دسترسی دانشجویان به اطلاعات و خدمات آموزشی را تسهیل کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول تاکید کرد: مجموعه دانشگاه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه ابزارهای نوین آموزشی، شرایط مناسبی را برای آغاز سال تحصیلی جدید و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت به دانشجویان فراهم کند.