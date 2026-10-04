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قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری

مردم در دویست و هفدهمین شب از تجمعات شبانه از نیروی پلیس؛ حافظان امنیت قدردانی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، اتحاد و انسجام ملت ، دفاع از وطن
 