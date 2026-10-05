به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان از اختصاص بیش از ۱۷ میلیارد تومان برای حمایت درمانی از بیماران خاص، سخت درمان و زمین‌گیر خبر داد و گفت: هدف از ارائه این خدمات، کاهش دغدغه‌های ناشی از هزینه‌های درمان و کمک به بهبود شرایط زندگی بیماران تحت پوشش است.

هادی بنائی با اشاره به اهمیت حمایت از سلامت مددجویان، افزود: بیماری، به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌برخوردار، می‌تواند علاوه بر رنج جسمی، فشار‌های اقتصادی و روحی قابل توجهی را به همراه داشته باشد؛ از این رو کمیته امداد تلاش می‌کند با ارائه حمایت‌های درمانی، بخشی از این دغدغه‌ها را کاهش داده و زمینه دسترسی نیازمندان به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.

وی گفت: در همین راستا، به منظور کمک به تامین تجهیزات درمانی برای یک‌هزار و ۹۶۱ بیمار خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش، بیش از ۸ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان اختصاص یافته است. این حمایت‌ها در تامین بخشی از نیاز‌های درمانی بیماران و ادامه روند درمان آنان نقش دارد و می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین بر خانواده‌های نیازمند جلوگیری کند.

هادی بنائی با اشاره به بهره مندی پنج‌هزار و ۴۰۴ نفر از مددجویان از کمک‌هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمانی، ادامه داد: برای این بخش، بیش از ۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است. ارائه این خدمات نیز با هدف کاهش سهم پرداختی بیماران و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی مورد نیاز انجام می‌شود.

وی در حمایت از بیماران زمین‌گیر نیز تاکید کرد: ۷۰۵ بیمار زمین گیر تحت پوشش با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون تومان از کمک‌هزینه‌های درمانی بهره‌مند شده‌اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: رویکرد این نهاد در حوزه سلامت، صرفا پرداخت کمک‌هزینه‌های درمانی نیست، بلکه تلاش می‌شود با شناسایی نیاز‌های واقعی بیماران و ارائه حمایت‌های متناسب، بخشی از رنج و آلام آنان و خانواده‌هایشان کاهش یابد و بیماران نیازمند در مسیر درمان، احساس تنهایی و بی‌پناهی نداشته باشند.