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تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان قهرمان جهان شد

ستارگان ایران در آسمان المپیاد جهان درخشیدند. دانش آموزان کشورمان در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در ویتنام ۵ مدال طلا گرفتند و از میان نخبه‌های ۶۶ کشور برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۲۱:۲۴
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برچسب ها: المپیاد نجوم ، ویتنام ، قهرمانی جهان
 