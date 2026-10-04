رئیس جمهور، ضمن پذیرش استعفای وزیر نفت، سرپرست این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به‌ مراتب تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی، حمید بُوَرد را به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حمید بُوَرد؛

به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به‌ مراتب تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی جناب‌ عالی، ضمن پذیرش استعفای جناب آقای محسن پاک‌نژاد، به‌ موجب این حکم، به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس‌السره‌الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیئت محترم وزیران، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

توفیق‌های روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران