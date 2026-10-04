به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس آخرین داده‌های سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD)، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ساعت ۱۴:۴۳ در منطقه سایم‌بیلی آدانا و در عمق حدود ۷ کیلومتری زمین رخ داد.

پیش از این زمین‌لرزه، ساعت ۱۴:۱۹ زلزله‌ای به بزرگی ۴.۸ و ساعت ۱۴:۳۶ نیز زلزله دیگری به بزرگی ۴.۹ در سایم‌بیلی ثبت شده بود. پس از زلزله ۵.۲ نیز پس‌لرزه‌های متعددی در منطقه به ثبت رسیده است.

مقامات محلی اعلام کرده‌اند تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات جدی دریافت نشده و تیم‌های امدادی و نهاد‌های مسئول عملیات بررسی میدانی را ادامه می‌دهند.