معاون سفارت ایران در افغانستان با اشاره به سفر‌های اخیر خود به ولایت‌های قندهار و بلخ گفت: ایران و افغانستان در شرایط فعلی منطقه‌ای و جهانی با فرصت‌ها و تهدید‌های مشترکی روبه‌رو هستند که نیازمند بررسی و اجرای میدانی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سید حسن مرتضوی، هدف از سفر‌های اخیر خود و دیدار با والیان و دیگر مقام‌های محلی افغانستان را تشریح کرد و اظهار داشت: فعال شدن دیپلماسی ایران در ولایت‌ها با هدف پیگیری نزدیک‌تر مسائل مشترک دو کشور انجام می‌شود.

مرتضوی افزود: این سفر‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت تا دو کشور بتوانند منافع مشترک خود و امت اسلامی را پیگیری و تأمین کنند.

معاون سفارت ایران درباره سفر به قندهار و دیدار چند ساعته با «ملاشیرین»، والی این ولایت، گفت: قندهار به دلیل حضور رهبر طالبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ایران مانند دیگر بازیگران منطقه‌ای، مسائل مهم و اثرگذار را علاوه بر کابل در این ولایت نیز پیگیری می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت: در دیدار با والی قندهار، موضوعات دوجانبه و چندجانبه، مسائل منطقه‌ای، همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی بررسی شد و دو طرف بر همراهی ایران و افغانستان در شرایط جنگ و تحریم و ادامه همکاری‌ها تأکید کردند.

معاون سفارت ایران در کابل همچنین از دیدار با «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان، خبر داد و افزود: در این دیدار موضوع همکاری‌های دوجانبه رسانه‌ای مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

این دیپلمات ایرانی درباره سفر به بلخ و دیدار با «یوسف وفا» والی این ولایت، نیز گفت: در این دیدار علاوه بر مسائل مشترک در مزارشریف، موضوعات کلان میان ایران و افغانستان بررسی شد.

به گفته وی، در این دیدار نیز بر صیانت تهران و کابل از امنیت یکدیگر، مخالفت با اقدامات بی‌ثبات ساز و ضد امنیتی و همکاری مشترک برای مقابله با تروریسم و تحرکات ضد امنیتی تأکید شد.

مرتضوی در ادامه افزود: موضوعات اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو با والی بلخ بود.

معاون سفارت ایران در کابل همچنین دیدار خود با شورای علمای شیعه بلخ در مزارشریف را پرفایده توصیف کرد.