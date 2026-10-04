به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا پیامی صادر کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

نیروی انتظامی، از ستون‌های استوار امنیت و بازوی اجرایی قانون، سنگر مستحکم دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی است، نیرویی که نقشی به سزایی در تأمین امنیت میهن عزیز اسلامی دارد، و صبورانه و با اقتدار، در پیشانی خدمت‌ رسانی صادقانه به مردم قرار گرفته است.

امنیت پایدار امروز، مرهون هم‌افزایی ایمان و اقتدار است و نیروی انتظامی با تلاش و مجاهدت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، وظیفه‌ای خطیر و ارزشمند بر عهده دارد، و در عین حال مجاهدت‌ های بی‌وقفه، این دلاوران در برقراری نظم و امنیت، مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی و فریب‌خوردگان، برخورد با مفسدان و تهدیدگران امنیت جامعه و برهم‌زنندگان آرامش عمومی، شایسته تقدیر و تجلیل است.

واحد عقیدتی ـ سیاسی فراجا با نقش‌آفرینی مؤثر در تبیین، تحکیم و ترویج مبانی دینی، انقلابی و ولایی در میان حافظان نظم و امنیت کشور، با هدایت معنوی و بصیرت‌ افزایی، روح ایمان و ولایت را در کالبد این نیروی مقتدر دمیده است.

هفته انتظامی امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» در حالی فرا رسیده، که تعدادی از فرماندهان و افسران و کادر آن نیرو در جنگ با دشمن صهیونی به شهادت رسیدند و بخش قابل‌توجهی از اماکن و کلانتری‌های انتظامی مورد هجمه و تخریب دشمن قرار گرفت؛ اما در تمام این ایام، حتی لحظه‌ای خدمت‌رسانی به مردم تعطیل نشد و مجموعه انتظامی با حضور مقتدرانه و مسئولانه، به انجام وظایف خود ادامه داد.

تلاش برای التزام به احکام شرعی و قانونی، رعایت حرمت جان و مال شهروندان، توسعه خدمات به مردم استان و حرکت در مسیر رشد و پیشرفت، از جمله وظایف ارزشمندی است که با تلاش مستمر کارکنان انتظامی دنبال می‌شود؛ مسیری که باید با حفظ روحیه جهادی، قانون‌مداری استمرار یابد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت اسلامی، فرماندهان و دانشمندان و شهدای جان‌برکف عرصه نظم و امنیت، به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوم و سوم، و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، فرارسیدن هفته انتظامی را به همه فرماندهان، کارکنان و سربازان غیور، خواهران و برادران خدوم نیروی انتظامی در رده‌های مختلف استان لرستان و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

از زحمات و مجاهدت‌های خالصانه نیروی خدوم فراجا در برقراری نظم، امنیت و آرامش جامعه صمیمانه تقدیر نموده و توفیقات روزافزون همه عزیزان را در مسیر اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «مدظله‌العالی»، و انجام وظایف و رسالت‌های محوله، از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.