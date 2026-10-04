چهار سوی فرهنگ و هنر این هفته به نمایش طنز و به لهجه قمی گنج در سوهانی مش حسین نگاهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهار سوی فرهنگ و هنر این هفته در نخستین بخش به نمایش «گنج در سوهانی مش‌حسین» که به گفته مرتضی عقیقی نویسنده و کارگردان نمایش کمدی «گنج در سوهانی مش‌حسین» با محوریت سوهان و با نگاهی به زیست و فرهنگ و گویش مردم قم شکل گرفته و در کنار فضای طنز، اهمیت خانواده و ارزش اعضای آن را دنبال می‌کند پرداخته است.

در دومین بخش این بسته از هنر آفرینی دو خواهر قمی در راه اندازی کارگاه سفال و سرامیک گفته است.

در بخش پایانی هم به سراغ نمایشگاه تپش رنگ، تابش خیال شامل آثار اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم رفته است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه تا ۱۸ مهر از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ می‌توانند به نگارستان سرو واقع در میدان شهید دستعیب مراجعه کنند.