به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: این نقاط حادثه‌خیز ظرفیت بالایی برای وقوع تصادفات داشتند که مورد اصلاح و اقدامات پیشگیرانه قرار گرفته‌اند.

سرهنگ علی مولوی بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها و دستگاه‌های مختلف در ارتقای فرهنگ ترافیک تأکید کرد و افزود: فرهنگ ترافیک فقط وظیفه پلیس و شهرداری نیست؛ همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، خانواده‌ها و خود شهروندان باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اقدامات پلیس برای مقابله با حرکات نمایشی و «دوردور» در سطح شهر اظهار داشت: برای کنترل نقاط آلوده و محل‌هایی که برخی رانندگان اقدام به دوردور و حرکات نمایشی می‌کنند، سامانه‌های هوشمند به کار گرفته شده است.

سرهنگ مولوی افزود: بیش از هزار دستگاه خودرو در این طرح‌ها شناسایی و توقیف شده‌اند و رانندگانی که با تکرار حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت یا رفتارهای پرخطر، امنیت و آرامش سایر شهروندان را به خطر می‌اندازند، تحت برخورد قانونی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: عوامل انتظامی و پلیس از ساعت ۲۲ تا صبح در نقاط موردنظر حضور فعال دارند تا با رانندگانی که با حرکات نمایشی و خطرناک، جان خود و دیگران را تهدید می‌کنند، برخورد شود. پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۸ نقطه از این نقاط که ظرفیت بالایی برای وقوع تصادفات داشتند، مورد اصلاح و اقدامات پیشگیرانه قرار گرفته‌اند.