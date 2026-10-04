به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی‌ نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی، برای ملت ایران، بسیار مسرت‌بخش و مایه مباهات و فخر است. این موفقیت شگرف علمی، تجلی عزم راسخ نسل نوآموز ما در مسیر چیرگی بر پیچیده‌ترین قلمرو‌های دانش و گواهی بر این حقیقت است که ایران اسلامی با تکیه بر توان علمی بومی و پشتکار بی‌کران و همت بلند نخبگان خود، جایگاه مستحق خود را در ردیف پیشروان تمدن علمی جهان بازیافته است.

این ظفرمندی‌ها در شرایطی حاصل می‌شود که مستکبران عالم به زعم باطل خود، در سودای انزوا و محجوریت ایران و ایرانی نشسته‌اند، لکن جوانان و نوجوانان ما قله‌های علم را یکی پس از دیگری فتح می‌کنند و با این کار، خشم و غضب دشمن دون و بهجت ایرانیان همیشه سرافراز را فراهم می‌آورند.

این افتخار ماندگار را به پیشگاه مقام معظم رهبری، کادر تعلیم و تربیت و همه میهن‌پرستان، تبریک عرض و از ایثارگری مربیان و خانواده‌های این قهرمانان، قدردانی می‌کنیم. امید است این شعله‌های دانش، راهگشای مسیر شکوفایی بیشتر ایران قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی باشد.