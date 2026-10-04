دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از دستگیری سه نفر در پی تیراندازی در بیمارستان دکتر پیروز این شهرستان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر از طرفین درگیری از ناحیه پا مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری بر اثر اختلافات شخصی در شهرستان آستانه‌اشرفیه، یکی از مصدومان آن برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان منتقل شد.

مراد قربان زاده هریس افزود: پس از حضور طرفین این درگیری در بیمارستان، نزاع میان آنها ادامه پیدا کرد که در جریان آن، یکی از افراد شرور و سابقه دار به وسیله یک قبضه سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن یک گلوله به پای یکی از افراد حاضر در این نزاع اصابت کرد.

وی گفت: با اعلام این حادثه به پلیس، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام و با همکاری حراست بیمارستان، تمامی افراد دخیل در این ماجرا را دستگیر کردند.

دادستان لاهیجان از صدور دستور قضایی برای انجام تحقیقات کامل در خصوص این حادثه خبر داد و افزود: در حال حاضر هر سه متهم دخیل در این درگیری در بازداشت هستند و تحقیقات درباره ابعاد دقیق این حادثه ادامه دارد.

قربان زاده هریس تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت عمومی با رفتار‌های مجرمانه موجب ایجاد ناامنی و اخلال در آرامش مردم شوند و با مرتکبان این‌گونه جرائم، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.