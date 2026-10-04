

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم هشتاد و یکمین سال تأسیس باشگاه استقلال که در حال برگزاری است، مراسمی که با حضور اعضای تیم‌های مختلف این باشگاه و جمعی از پیشکسوتان همراه بود در موسسه خیریه محک برگزار شد. تیم فوتبال استقلال به دلیل برگزاری تمرین، در این مراسم حضور نداشت، اما سایر تیم‌های باشگاه در این برنامه حاضر بودند.

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، تقدیر از پیشکسوتان بالای ۸۰ سال استقلال بود، چهره‌هایی که هر کدام بخشی از تاریخ این باشگاه را ساخته‌اند و سال‌ها با پیراهن آبی در فوتبال ایران حضور داشته‌اند. باشگاه استقلال در این برنامه از این چهره‌ها به پاس سال‌ها حضور و زحماتشان تقدیر کرد.

در این مراسم کودکان استقلالی خیریه محک به هنرنمایی پرداختند.