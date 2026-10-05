نخستین تقسیم‌نامه الکترونیک خراسان جنوبی موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و از طریق «پنجره واحد زمین» صادر و وارد مرحله عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ، گفت: صدور نخستین تقسیم‌نامه الکترونیک استان، گامی مهم در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و توسعه فرآیندهای الکترونیکی در حوزه ثبت است که با همکاری مجموعه‌های مختلف در استان به نتیجه رسید.

ابراهیمی با اشاره به نقش «پنجره واحد زمین» در اجرای این فرآیند گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های الکترونیکی و اتصال دستگاه‌های مرتبط، موجب تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبتی و کاهش مراجعات و فرآیندهای دستی می‌شود و زمینه را برای ارائه خدمات شفاف‌تر و دقیق‌تر به شهروندان فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: الکترونیکی شدن تقسیم‌نامه‌ها می‌تواند در ساماندهی فرآیندهای مرتبط با املاک، کاهش ابهامات ثبتی و حقوقی و همچنین تسهیل امور مرتبط با پیش‌فروش ساختمان نقش مؤثری داشته باشد و به ارتقای امنیت حقوقی و ثبتی معاملات کمک کند.

به گفته وی تحقق این دستاورد حاصل همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، ثبتی و بخش خصوصی است و استمرار این همکاری‌ها برای توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کامل تکالیف قانون الزام ضروری است.