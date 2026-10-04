باغ نمونه انگور در قوچان با برداشت ۱۷۰ تن در هکتار
حدود ۴۰۰ هکتار از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ انگور قوچان به طرح «فراز» و شیوه های نوین مجهز شده است و عملکرد باغ های اصولی و داربستی به حدود ۱۰۰ تن در هکتار می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی قوچان گفت: روز مزرعه انگور با هدف انتقال تجربه و ترویج روش های نوین باغداری با حضور باغداران، کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی در روستای بیگلر قوچان برگزار شد.
مقتدر افزود: این شهرستان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت انگور دارد که تاکنون حدود ۴۰۰ هکتار آن در قالب طرح «فراز» و با استفاده از روش های نوین باغداری اجرا شده است.