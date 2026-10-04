باغ نمونه انگور در قوچان با برداشت ۱۷۰ تن در هکتار

حدود ۴۰۰ هکتار از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ انگور قوچان به طرح «فراز» و شیوه‌ های نوین مجهز شده است و عملکرد باغ‌ های اصولی و داربستی به حدود ۱۰۰ تن در هکتار می‌ رسد.