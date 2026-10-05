به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، این شماره مجموعه‌ای از گزارش‌ها، گفت‌و‌گو‌ها و مطالب متنوع درباره فیلم‌ها و بخش‌های مختلف جشنواره را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

نشریه روزانه جشنواره در پنج شماره منتشر می‌شود که سه شماره آن به نوجوانان و دو شماره به کودکان اختصاص دارد. «پرواز» عنوان بخش ویژه نوجوانان و «پروانه» عنوان بخش ویژه کودکان است. هر یک از این نشریه‌ها در ۱۲ صفحه و به سردبیری علی افتخاری منتشر می‌شوند.

نخستین شماره «پرواز» با گزارشی درباره آغاز جشنواره و برنامه‌های این رویداد همراه است. در ادامه، چهار فیلم از هشت فیلم بخش مسابقه فیلم‌های بلند نوجوانان معرفی شده‌اند. «بادبادک‌ها»، «پلک پریشان پروانه»، «دو تفنگدار» و «عروس چشمه» آثاری هستند که در این شماره، عوامل و خلاصه داستان آنها به مخاطبان ارائه شده است.

گفت‌و‌گو با داریوش فرضیایی، بازیگر «عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور، از دیگر مطالب این شماره است. همچنین در گفت‌وگویی با دو بازیگر نوجوان «عروس چشمه»، تجربه حضور آنها در این فیلم و پشت صحنه بازیگری بررسی شده است.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان نیز موضوع یکی از گزارش‌های این شماره است که به حضور نوجوانان و روند تولید پنج فیلم کوتاه می‌پردازد. در مطلبی دیگر، ورود هوش مصنوعی به سینما و نمایش هفت فیلم ساخته‌شده با کمک این فناوری در جشنواره بررسی شده است. تاریخچه جشنواره از دهه ۶۰ تا امروز نیز در گزارشی مرور شده است.

خبرنگاران نوجوان و داوران کودک و نوجوان از دیگر موضوعات این شماره هستند. در گزارشی فعالیت ۵۰ خبرنگار نوجوان جشنواره معرفی شده و گزارشی دیگر به حضور بیش از ۱۶۰۰ کودک و نوجوان در بخش داوری اختصاص دارد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.