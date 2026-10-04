از تساوی بلند قامتان چادرملوی اردکان مقابل پیکان تهران تا دعوت از فوتسالیست یزدی به اردوی تیم ملی را در بسته خبر‌های ورزشی ۱۲ مهرماه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهمترین عناوین خبر‌های ورزشی استان یزد بدین شرح است:

تساوی بلند قامتان چادرملوی اردکان مقابل پیکان تهران

تیم چادرملوی اردکان در ادامه بازی‌های تدارکاتی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های لیگ برتر والیبال در تهران به مصاف پیکان تهران رفت و دو تیم به تساوی ۲-۲ رضایت دادند.

گفتنی است این دیدار با توافق سرمربیان دو تیم در چهار دست برگزار شد.

شهداب یزد هم از فردا اردوی سه روزه خود را در تهران برپا می‌کند و در اولین دیدار تدارکاتی خود دوشنبه به مصاف طبیعت اسلامشهر می‌رود.

دعوت از فوتسالیست یزدی به اردوی تیم ملی

وحید شمسایی ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت کرده است که نام، علیرضا دادرسان فر دروازه بان یزدی تیم نگین تندیس قرچک هم در میان اسامی دعوت شدگان به این اردو به چشم می‌خورد.

لیگ برتر فوتبال استان یزد از نیمه مهر ماه کلید می‌خورد

قرعه کشی لیگ برتر فوتبال استان انجام شد و در فصل جدید ده تیم به صورت دوره‌ای با هم رقابت خواهند کرد.