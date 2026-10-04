به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر نادر صاکی در نشست با مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی خوزستان، تیم غربالگران شنوایی، جمعی از استادان دانشگاه و پزشکان این حوزه که به مناسبت هفته ناشنوایان برگزار شد، با قدردانی از حمایت‌های بهزیستی، همکاری میان این سازمان و دانشگاه را از عوامل مؤثر در توسعه خدمات درمانی و توانبخشی افراد دارای اختلالات شنوایی دانست.

او با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی مرکز کاشت حلزون شنوایی جنوب غرب کشور اظهار کرد: حمایت و همراهی بهزیستی، پشتوانه مهمی برای تیم درمان است و این همدلی، انگیزه لازم را برای تداوم فعالیت‌های تخصصی و کمک به بهبود کیفیت زندگی کودکان دارای اختلال شنوایی فراهم می‌کند.

دکتر صاکی با بیان اینکه هماهنگی میان بخش‌های جراحی، تنظیم و برنامه‌ریزی پردازشگر کاشت حلزون و توانبخشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج درمان دارد، افزود: برخورداری از تیم تخصصی و هماهنگ، یکی از نقاط قوت مرکز است و بیماران ارجاعی از داخل و خارج کشور نیز از خدمات این مجموعه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز کاشت حلزون جنوب غرب کشور، توسعه خدمات توانبخشی در شهرستان‌ها را از برنامه‌های مهم این مرکز برشمرد و گفت: در حال حاضر، خدماتی در برخی شهرستان‌ها از جمله دزفول و امیدیه توسعه یافته و هدف‌گذاری ما گسترش این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ استان، است تا خانواده‌ها برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به سفرهای مکرر به مرکز استان نباشند.

او با تأکید بر اهمیت دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و توانبخشی، خاطرنشان کرد: استقرار تیم‌های توانبخشی در شهرستان‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، امکان پیگیری مستمر روند درمان و آموزش زبان و گفتار را در نزدیکی محل زندگی افراد فراهم می‌کند. در این مسیر، حمایت و مشارکت سازمان بهزیستی می‌تواند به تسریع توسعه خدمات کمک کند.

توسعه مطالعات علمی و پایش وضعیت شنوایی استان

دکتر صاکی از برنامه‌ریزی برای توسعه مطالعات تخصصی در حوزه اپیدمیولوژی شنوایی خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی ظرفیت دانشگاهی در این حوزه، امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت اختلالات شنوایی، شناسایی نیازهای درمانی و تحلیل داده‌های مرتبط را فراهم می‌کند. بهره‌گیری از اطلاعات دانشگاه و بهزیستی نیز می‌تواند به تدوین تصویری دقیق‌تر از وضعیت شنوایی در استان و برنامه‌ریزی هدفمندتر برای تخصیص منابع و توسعه خدمات منجر شود.

او همچنین با اشاره به انتشار پژوهشی درباره غربالگری شنوایی بیش از ۴۰۰ هزار نفر با همکاری بهزیستی، پذیرش این مقاله در یک نشریه علمی بین‌المللی را گامی ارزشمند در معرفی ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان دانست و بر تداوم فعالیت‌های پژوهشی مشترک تأکید کرد.

گسترش خدمات تخصصی و فناوری‌های نوین درمانی

رئیس مرکز کاشت حلزون جنوب غرب کشور با اشاره به فعالیت‌های درمانی این مجموعه در حوزه کم‌شنوایی و بیماری‌های گوش میانی گفت: خدمات مرکز تنها به کاشت حلزون محدود نیست و درمان برخی اختلالات گوش میانی، ناهنجاری‌های ساختاری و استفاده از پروتزهای تخصصی شنوایی نیز در این مجموعه انجام می‌شود.

او افزود: توسعه نیروی انسانی متخصص، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و حرکت به سمت فناوری‌های نوین تشخیصی و درمانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مرکز است که می‌تواند ظرفیت ارائه خدمات پیشرفته‌تر به بیماران را افزایش دهد.

دکتر نادر صاکی در پایان، تداوم همکاری دانشگاه و سازمان بهزیستی را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات به افراد دارای اختلالات شنوایی دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری‌های درمانی، توانبخشی و پژوهشی، دسترسی خانواده‌ها به خدمات تخصصی در سراسر استان بهبود یابد.