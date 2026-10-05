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بیش از ۲۰۰ نفر از مربیان کانونهای مساجد استان اصفهان رابط میان مدرسه و مسجد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با اشاره به سیاست جذب دانش آموزان به مساجد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بیش از ۲۰۰ نفر از مربیان کانونهای مساجد این استان رابط میان مدرسه و مسجد شدند که برای جذب و شبکه سازی فعالیت نوجوانان فعالیت خواهند کرد.
امیرحسین پرورش با بیان اینکه این افراد به عنوان مربی میدانی نوجوانان مطرح هستند، افزود: ارتباط مؤثر با نوجوانان در این خصوص مهم بوده که این اقدام درقالب طرح «نوبنیاد» که با رویکرد جذب نوجوانان از مدارس اجرا میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر جذب دانش آموزان، پشتیبانی مستمر اجرایی و محتوایی، زمینهای برای شکلگیری یک مسیر تربیتی پیوسته میان مدرسه و مسجد در قالب طرح «نوبنیاد» صورت میگیرد.
پرورش به توانمندسازی این مربیان اشاره کرد و گفت: کارگاه «تربیت مربی میدانی نوجوانان» با هدف توانمندسازی مربیان و تقویت نقش آنان نیز پیش بینی شده و در حال انجام است که اقدامی زیرساختی و مهم در مسیر انجام فعالیت این افراد خواهد بود.
وی نقش محیط تربیت، روشهای مرسوم تربیتی، روش مصونسازی، اهداف تربیت، عوامل مؤثر در تربیت از جمله تشویق، تنبیه، محبت و رقابت را مهمترین سرفصلهای کارگاه تربیت مربی میدانی نوجوانان نوبنیاد اعلام کرد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان یادآورشد: در قالب این طرح علاوه بر فعالیت آموزش، تبادل تجربه و یادگیری نیز در نشستها و اجتماعات مربیان صورت میگیرد.
وی به اولویت جذب وسازماندهی نوجوانان در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان اشاره کرد و گفت: فعالیتهای آموزشی و مهارتی برای مربیان و مدیران کانونها برگزار میشود تا نتیجه حداکثری صورت بگیرد.