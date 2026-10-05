به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با اشاره به سیاست جذب دانش آموزان به مساجد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بیش از ۲۰۰ نفر از مربیان کانون‌های مساجد این استان رابط میان مدرسه و مسجد شدند که برای جذب و شبکه سازی فعالیت نوجوانان فعالیت خواهند کرد.

امیرحسین پرورش با بیان اینکه این افراد به عنوان مربی میدانی نوجوانان مطرح هستند، افزود: ارتباط مؤثر با نوجوانان در این خصوص مهم بوده که این اقدام درقالب طرح «نوبنیاد» که با رویکرد جذب نوجوانان از مدارس اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر جذب دانش آموزان، پشتیبانی مستمر اجرایی و محتوایی، زمینه‌ای برای شکل‌گیری یک مسیر تربیتی پیوسته میان مدرسه و مسجد در قالب طرح «نوبنیاد» صورت می‌گیرد.

پرورش به توانمندسازی این مربیان اشاره کرد و گفت: کارگاه «تربیت مربی میدانی نوجوانان» با هدف توانمندسازی مربیان و تقویت نقش آنان نیز پیش بینی شده و در حال انجام است که اقدامی زیرساختی و مهم در مسیر انجام فعالیت این افراد خواهد بود.

وی نقش محیط تربیت، روش‌های مرسوم تربیتی، روش مصون‌سازی، اهداف تربیت، عوامل مؤثر در تربیت از جمله تشویق، تنبیه، محبت و رقابت را مهمترین سرفصل‌های کارگاه تربیت مربی میدانی نوجوانان نوبنیاد اعلام کرد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان یادآورشد: در قالب این طرح علاوه بر فعالیت آموزش، تبادل تجربه و یادگیری نیز در نشست‌ها و اجتماعات مربیان صورت می‌گیرد.

وی به اولویت جذب وسازماندهی نوجوانان در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های آموزشی و مهارتی برای مربیان و مدیران کانون‌ها برگزار می‌شود تا نتیجه حداکثری صورت بگیرد.