مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: جمعیت عشایری استان، ۸۶۰ خانوار و ۴ هزار و 780 نفر هستند که بیش از ۳۲۰ هزار دام را پرورش می دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، کریمی در جلسه شورای عشایر استان افزود: عشایر استان سالانه ۶ هزار و ۷۰۰ تن شیر و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ تن گوشت تولید می کنند که بالاترین سرانه دام عشایری در کشور است.

وی افزود: در سال گذشته از محل اعتبارات ملی و استانی ، ۳۶ میلیارد تومان تخصیص اعتبار به عشایر استان صورت گرفته که در بخش های میدان عرصه دام، تامین آب شرب، خرید لوله بتنی و موارد مختلفی در حوزه تامین انرژی اقدامات مناسبی برای عشایر صورت گرفته است.

به گفته مدیر امور عشایر جهاد کشاورزی استان ، در حوزه تسهیلات هم بیش از ۳۹ میلیارد تومان اعتبار در اختیار عشایر استان قرار گرفته است که این موضوع باعث شده بیش از ۲۶۵ تن گوشت قرمز به تولیدات استان اضافه شود.

کریمی خاطر نشان کرد: احداث میدان عرصه دام زنده استان، اجرای راه شوسه آزاد بر به عسلک و عسلک به گراب، گردشگری عشایری، تامین سامانه های خورشیدی مورد نیاز از جمله مواردی است که در صورت تصویب به رفع مشکلات عشایر استان کمک می کند.

وی افزود: ساماندهی دامداری های حریم شهرها، احداث ساختمان اداری امور عشایری استان و کمبود شدید نیروی انسانی در امور عشایر استان از جمله مشکلاتی است که رفع آنان می تواند به توسعه خدمات دولتی به عشایر استان کمک کند.

مدیر امور عشایری استان در ادامه گفت: رفع مشکلات آنتن دهی مناطق ییلاقی استان، تامین سوخت عشایر به ویژه در فصل سرما ، تخصیص کامل اعتبارات عمرانی عشایر و صدور مجوز حفر یک حلقه چاه تامین آب تانکرهای آبرسانی سیار از جمله مواردی است که نیاز است برای کمک به عشایر استان بررسی و محقق شود.