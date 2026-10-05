بانک شیر مادر اصفهان از سال ۱۳۹۹ در بیمارستان الزهرا (س) فعالیت خود را آغاز کرده و نقش مهمی در حمایت از تغذیه نوزادان نارس و بدحال ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فوق تخصص نوزادان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بانک شیر مادر اصفهان از سال ۱۳۹۹ در بیمارستان الزهرا (س) فعالیت خود را آغاز کرده و در این سال‌ها با تأمین و آماده‌سازی شیر مادر، نقش مهمی در حمایت از تغذیه نوزادان نارس و بدحال ایفا کرده است.

بهنوش استکی، شیر مادر را یکی از مهم‌ترین عوامل محافظت از نوزادان، به‌ویژه نوزادان نارس در برابر عوارض و اختلالات گوارشی و روده‌ای دانست و گفت: تغذیه با شیر مادر می‌تواند در پیشگیری از عوارض تهدیدکننده حیات این گروه از نوزادان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: شیر مادر را می‌توان «مهربان‌ترین شیر دنیا» دانست، چراکه ترکیبات آن متناسب با نیاز‌های نوزاد و حتی سن بارداری تغییر می‌کند و به همین دلیل، برای نوزادان نارس اهمیت ویژه‌ای دارد.

استکی با بیان اینکه موضوع ترویج تغذیه با شیر مادر هم در سطح سیاست‌گذاری سلامت و هم در محیط‌های درمانی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: امروز بسیاری از مادران با آگاهی بیشتری نسبت به اهمیت شیردهی، تمایل دارند تغذیه نوزاد خود را با شیر مادر ادامه دهند و آموزش و حمایت مناسب می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر بیمارستان الزهرا (س)، بیمارستان شهید بهشتی نیز تأمین شیر مادر مورد نیاز نوزادان تحت مراقبت را پوشش می‌دهد، چراکه بخش قابل توجهی از نوزادان بستری در این مراکز، نوزادان بدحال و نارس هستند که تغذیه با شیر مادر برای آنان اهمیت زیادی دارد.

فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان کرد: در صورت امکان، خدمات بانک شیر مادر به صورت سرپایی نیز ارائه می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای تأمین شیر مورد نیاز نوزادان استفاده کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر مادران گفت: مشاوران شیردهی از طریق تماس تلفنی نیز وضعیت مادر و نوزاد را پیگیری کرده و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند؛ این خدمات هم برای مادران نوزادان نارس و هم برای مادران نوزادان رسیده در نظر گرفته شده است.

استکی تأکید کرد: پیش از ترخیص نوزاد، وضعیت شیردهی مادر بررسی و بازخورد‌های لازم ارائه می‌شود و در صورت وجود مشکل، مراجعه‌های مجدد و آموزش‌های تکمیلی انجام خواهد شد.

وی گفت: موفقیت در تغذیه با شیر مادر تنها به آموزش‌های اولیه پس از تولد محدود نمی‌شود، بلکه تداوم آموزش و حمایت از مادر از روز‌های نخست تولد تا دوران پس از ترخیص، نقش مهمی در استمرار شیردهی دارد.