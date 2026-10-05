نرخ تغذیه انحصاری نوزادان با شیر مادر در اصفهان به ۶۹ درصد و پوشش واکسیناسیون کودکان نیز بین ۹۵ تا ۹۸ درصد رسیده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به وضعیت تغذیه با شیر مادر در استان گفت: بر اساس مطالعه سال ۱۴۰۲، ۶۹ درصد مادران دارای کودک، تغذیه انحصاری با شیر مادر را دنبال می‌کنند و این میزان در مطالعه سال ۱۳۹۶، ۶۵ درصد گزارش شده بود.

مرجان مشکات افزود: پویش ترویج تغذیه با شیر مادر که با عنوان مهربان‌ترین شیر دنیا برگزار می‌شود از ۱۵ مهرماه آغاز می شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد و گروه‌های مختلفی از جمله مادران باردار، مادران پس از زایمان، خانواده‌های دارای کودک زیر ۲ سال، پدران و عموم مردم را هدف قرار داده است.

وی تأکید کرد: شیر مادر تنها یک ماده غذایی نیست، بلکه نخستین سرمایه‌گذاری برای سلامت انسان محسوب می‌شود و می‌تواند در کاهش برخی بیماری‌های دوران کودکی و بیماری‌های غیرواگیر در سال‌های آینده نقش داشته باشد.

مشکات گفت: تغذیه با شیر مادر موجب تقویت سیستم ایمنی نوزاد، کاهش بیماری‌ها، رشد و تکامل مناسب، وزن‌گیری مطلوب و تقویت پیوند عاطفی میان مادر و کودک می‌شود و برای مادر نیز مزایایی از جمله کمک به کنترل خونریزی پس از زایمان و کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان و تخمدان را دارد.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید براینکه موفقیت در شیردهی از بیمارستان آغاز می‌شود تاکید کرد: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، شروع شیردهی در نخستین ساعت زندگی و حضور مادر و نوزاد در کنار یکدیگر از اقدامات مهم در این زمینه است.

مرجان مشکات تاکید کرد: مادر پیش از ترخیص نیز مشاوره‌های لازم را دریافت کند و با توجه به افزایش زایمان‌های سزارین، بیمارستان‌ها شرایط مناسب برای آغاز شیردهی و تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را تا حد امکان فراهم کنند.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به حمایت‌های موجود در استان گفت: ۳۷ بیمارستان دولتی و خصوصی دارای خدمات کودکان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید ۱۰ گام شیردهی موفق را رعایت کنند و هر سال برای دریافت یا حفظ لوح بیمارستان دوستدار کودک ارزیابی می‌شوند.

مرجان مشکات همچنین از فعالیت ۳۶ مرکز مشاوره شیردهی در واحد‌های بهداشتی خبر داد و گفت: کارکنان این مراکز به مادران آموزش‌های لازم را برای داشتن شیردهی صحیح و موفق ارائه می‌کنند.

اهدای ۶۹۵ لیتر شیر مادر به نوزادان

مشکات با اشاره به فعالیت بانک شیر مادر اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۵۶ مادر شیر خود را اهدا کردند و حدود ۶۹۵ لیتر شیر مادر جمع‌آوری شد که حدود ۴۰۰ نوزاد از شیر‌های اهدایی بهره‌مند شدند.

وی افزود: اگر مادری به هر دلیل امکان شیردهی به نوزاد خود را نداشته باشد، در مناطق شهری شیر مصنوعی از طریق نظام توزیع مربوطه و در مناطق روستایی نیز شیر مصنوعی در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد.

مشکات تأکید کرد: موفقیت در شیردهی تنها به مادر وابسته نیست و خانواده، نظام سلامت، محیط کار و جامعه همگی در تداوم آن نقش دارند.

وی افزود: پدر نیز یکی از حلقه‌های مهم حمایت از مادر است و مادران شاغل باید از امکان استفاده از مرخصی زایمان، فرصت‌های شیردهی و فضای مناسب برای شیردهی یا دوشیدن شیر برخوردار باشند.

پوشش ۹۵ تا ۹۸ درصدی واکسیناسیون در اصفهان

مسوول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: پوشش واکسیناسیون در استان اصفهان بین ۹۵ تا ۹۸ درصد است، اما در برخی مناطق و کانون‌ها مواردی از واکسن‌گریزی مشاهده می‌شود که نیازمند فرهنگ‌سازی و اقناع خانواده‌هاست.

رضا فدایی واکسیناسیون را یکی از مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماری‌های واگیر دانست و افزود: از زمان آغاز برنامه‌های واکسیناسیون تاکنون، بر اساس آمار‌های مطرح‌شده از مرگ حدود ۱۵۴ میلیون کودک در جهان پیشگیری شده است.

وی اظهار داشت: نزدیک به ۹۰ میلیون مورد از این مرگ‌های پیشگیری‌شده مربوط به سرخک بوده و واکسن فلج اطفال نیز از فلج شدن حدود ۲۰ میلیون کودک در جهان جلوگیری کرده است.

فدایی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در سلامت جامعه بیان کرد: واکسن تنها برای حفاظت از فرد دریافت‌کننده نیست، بلکه پوشش مناسب واکسیناسیون یک لایه دفاعی برای کل جامعه ایجاد می‌کند و کاهش این پوشش می‌تواند زمینه بازگشت برخی بیماری‌های واگیر را فراهم کند.

مسوول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مقابله با واکسن‌گریزی باید از مسیر گفت‌و‌گو، فرهنگ‌سازی و اقناع خانواده‌ها دنبال شود و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی درباره فواید واکسیناسیون و پیامد‌های کاهش پوشش واکسن، نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.