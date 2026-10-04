رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر رفع کمبود‌های درمانی بیماران کلیوی، وعده داد با تکمیل مرکز در حال ساخت محمدزاده که هم‌اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ۶۰ تخت دیالیز جدید تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به چرخه خدمات درمانی استان اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای قزوین، قافله‌باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، در گفت‌و‌گو با خبر 20 شبکه قزوین از چالش‌های جدی موجود در حوزه خدمات دیالیز در استان خبر داد و بر ضرورت توسعه سریع ظرفیت‌ها تأکید کرد.

قافله‌باشی با ارائه آمار‌های دقیق از وضعیت سلامت استان، اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۶۷۰ بیمار نیازمند دیالیز در قزوین حضور دارند که برای این جمعیت، تنها ۱۲۰ تخت دیالیزی در دسترس است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت: «نسبت بیمار به تخت در استان از میانگین استاندارد کشوری که ۴ نفر است، به حدود ۶ نفر رسیده که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر کادر درمان و بیماران است.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ادامه، از گام‌های برداشته شده برای مقابله با این بحران خبر داد و اعلام کرد: «در راستای تکمیل زنجیره خدمات، نخستین مرکز ارائه خدمات دیالیز در شهرستان آبیک با ظرفیت اولیه ۱۰ تخت فعال شده است. همچنین پروژه ساخت مرکز دیالیز محمدزاده در قزوین که هم‌اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی آن حاصل شده، با هدف افزودن ۶۰ تخت جدید به ظرفیت استان در مراحل پایانی است و امیدواریم در مدت کوتاهی عملیاتی شود.»

وی تأکید کرد: تمامی خدمات دیالیز در استان، اعم از مراکز دولتی و خصوصی، کاملاً رایگان و تحت پوشش کامل بیمه‌ها می‌باشد.

قافله‌باشی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی مراکز درمانی پرداخت و از وضعیت مرکز دیالیز الوند گفت: «مرکز الوند که در حال حاضر به حدود ۱۲۰ بیمار خدمات می‌دهد، به دلیل پرداخت نشدن مطالبات بیمه‌ها طی ۸ تا ۹ ماه گذشته، با خطر تعطیلی مواجه شده بود. اگرچه دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از ظرفیت‌های مالی خود، مانع از توقف خدمات شده است، اما از سازمان‌های بیمه‌گر درخواست جدی داریم تا با تسریع در پرداخت معوقات، از تداوم ارائه خدمات به این بیماران اطمینان حاصل کنند.»