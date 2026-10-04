رئیس بنیاد نخبگان استان یزد: بنیاد نخبگان استان یزد در ارزیابی‌ها در جمع سه بنیاد برتر کشور قرار گرفته و حدود هزار قطعه زمین ۳۰۰ متری برای واگذاری به نخبگان استان یزد اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صالحی وزیری، به مناسبت هفته نخبگان، با اشاره به برنامه‌های بنیاد برای حمایت از نخبگان اظهار کرد: حفظ جایگاه استان یزد در جمع بنیاد‌های برتر کشور، نیازمند همراهی و حمایت مسئولان استان یزد و فراهم کردن بستر لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر نخبگان است.

وی افزود: بنیاد نخبگان استان یزد از دانش‌آموزان مستعد تا دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و نخبگان در حوزه‌های مختلف حمایت می‌کند و برنامه‌هایی برای اشتغال، پژوهش، تحصیل و به‌کارگیری ظرفیت نخبگان در دستور کار دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن نخبگان گفت: حدود هزار قطعه زمین ۳۰۰ متری در استان یزد برای نخبگان اختصاص یافته که مراحل نهایی آماده‌سازی آن در حال اجرا است.

صالحی وزیری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ نفر از نخبگان استان یزد در فرآیند واگذاری زمین قرار دارند و با بررسی شرایط، احتمالاً در یک ماه آینده فراخوان جدید مسکن نخبگان نیز اعلام خواهد شد.

وی همچنین از حمایت‌های مالی بنیاد از نخبگان در مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد و گفت: در قالب شیوه‌نامه‌های مختلف، از دانشجویان و اساتید برتر دانشگاه، به‌ویژه دانشجویان مقطع دکترا، در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی حمایت می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد، طرح جایگزین خدمت، حمایت از اشتغال نخبگان در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه عضویت نخبگان در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های بنیاد عنوان کرد.

صالحی وزیری افزود: فراخوان‌های اشتغال نخبگان به‌صورت سالیانه اعلام می‌شود و پس از ثبت‌نام و بررسی، افراد واجد شرایط به دستگاه‌های مختلف معرفی می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به حمایت از طرح‌های پژوهشی نخبگان گفت: در قالب طرح‌های پژوهشی و برنامه‌های حمایتی بنیاد، از فعالیت‌های علمی و پژوهشی نخبگان استان یزد پشتیبانی مالی می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نخبگان به نخبگان سراسر کشور و استان یزد، از تلاش‌های رهبر شهید انقلاب در حمایت از نخبگان و ایجاد و تقویت بنیاد ملی نخبگان یاد کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های هفته نخبگان فرصتی برای تجلیل از نخبگان و معرفی ظرفیت‌های آنان است.

وی تأکید کرد: برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت نخبگان، همه دستگاه‌ها و مسئولان استان یزد باید پای کار باشند و زمینه لازم برای نقش‌آفرینی و اثرگذاری نخبگان در حل مسائل استان یزد فراهم شود.