به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به عملکرد برنامه غربالگری شنوایی در استان اظهار کرد: سال گذشته با فعالیت ۴۲ پایگاه، غربالگری شنوایی ۷۷ هزار و ۶۴۵ نوزاد در خوزستان انجام شد که در جریان آن، ۲۷۴ نوزاد دارای اختلال شنوایی شناسایی و برای پیگیری‌های لازم و اقدامات درمانی ارجاع شدند.

وی همچنین از غربالگری شنوایی ۱۴ هزار و ۸۰۰ کودک ۳ تا ۵ سال در سال گذشته خبر داد و افزود: در این برنامه، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ کودک دارای اختلالات و مشکلات شنوایی شناسایی شدند و اقدامات لازم برای پیگیری وضعیت و درمان آنان انجام گرفت.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به جمعیت افراد دارای اختلال شنوایی تحت پوشش این سازمان در استان گفت: حدود ۱۶ هزار نفر از افراد دارای اختلال شنوایی در خوزستان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، نزدیک به ۷ هزار نفر زن و حدود ۹ هزار نفر مرد هستند. همچنین حدود ۱۲ هزار نفر از این افراد مستمری ماهانه دریافت می‌کنند و خدمات حمایتی مورد نیاز به آنان ارائه می‌شود.

کریمیان ضمن قدردانی از اقدامات متخصصان و مجموعه‌های فعال در حوزه کاشت حلزون شنوایی، بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان بهزیستی، پزشکان، استادان دانشگاه و تیم‌های غربالگری تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی استان و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی می‌توان خدمات مؤثرتری به افراد دارای اختلال شنوایی ارائه داد و روند شناسایی و مداخله به‌موقع را بهبود بخشید.

وی در پایان برای تمامی فعالان این حوزه آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و بر تداوم تلاش‌های مشترک برای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه افراد دارای اختلال شنوایی در استان تأکید کرد.