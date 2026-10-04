به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت امور خارجه سوریه، تعرض مستمر اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و افزود: ادامه رویکرد تجاوزکارانه اسرائیل، تهدید مستقیم امنیت و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود. بر پایبندی خود به حق مشروعمان برای اعمال حاکمیت کامل بر همه اراضی‌مان تأکید می‌کنیم.

نفوذ نظامیان صهیونیست به القنیطره سوریه

شبکه تلویزیونی المیادین، گزارش داد: منابع محلی در استان القنیطره سوریه اعلام کردند: یک گشتی وابسته به اشغالگران اسرائیلی وارد روستای‌ام‌العظام در القنیطره شد و با برپایی ایست بازرسی، عابران را بازرسی کرد.