به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بخشدار احمدآباد، در حاشیه این جشنواره گفت: این رویداد با مشارکت بهره‌ برداران ۳۵ هکتار باغ سیب روستای رباط سفید و با هدف معرفی ظرفیت‌ های گردشگری و تاریخی منطقه، رونق محصولات کشاورزی و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.

علی مهدویان ادامه داد: در این جشنواره سیب، صنایع دستی، نان‌ های محلی، خشکبار، لبنیات و لباس‌ های سنتی عرضه شد و از فعالان رسانه، ورزشکاران برگزیده و برندگان جوایز، از جمله دارنده سنگین‌ ترین سیب، قدردانی شد.