پرواز‌های مستقیم میان ایران و نجف که به دلیل برخی محدودیت‌ها متوقف شده بود، با نشستن نخستین پرواز ایرانی در فرودگاه نجف، از امروز یکشنبه دوازدهم مهر از سر گرفته شد.

ازسرگیری پرواز‌های تهران و مشهد به نجف

ازسرگیری پرواز‌های تهران و مشهد به نجف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برقراری مجدد خطوط پروازی میان ایران و عراق در مسیر نجف، با نشستن نخستین هواپیمای ایرانی در فرودگاه بین‌المللی نجف محقق شد.

بنا بر اعلام منابع هوانوردی، با رایزنی‌های صورت گرفته و رفع موانع اجرایی و محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت عراق، مجوز ازسرگیری پروازها صادر شد. بر این اساس، تمامی پروازهای رفت و برگشت در این مسیر، از امروز یکشنبه دوازدهم مهر، مجدداً در دستور کار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفت.

هم‌اکنون عملیات پروازی در مسیرهای تهران - نجف و مشهد - نجف طبق برنامه زمان‌بندی جدید آغاز شده است و مسافران می‌توانند برای کسب اطلاعات دقیق از ساعت پروازها و تغییرات احتمالی، با دفاتر فروش یا سامانه‌های آنلاین شرکت‌های هواپیمایی در تماس باشند.