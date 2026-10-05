به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر آروین شاه زمانی، متخصص گوش، حلق و بینی که مسئول این عنل موفق بود، این دستاورد مهم پزشکی را نویدبخش درمانی بدون درد، بدون جای زخم و با دوره نقاهت کوتاه برای بیماران دانست و گفت: انسداد مجرای اشکی یکی از عارضه‌های کلافه‌کننده چشمی است که تا پیش از این نیازمند جراحی‌های باز و ایجاد برش روی صورت بود. اما اکنون با ورود تجهیزات و تکنیک‌های کم‌تهاجمی به مراکز درمانی، این روند تغییر کرده است.

خداحافظی با برش‌های پوستی و جای زخم

آروین شاهزمانی با اشاره به ماهیت این بیماری افزود: در گذشته تنها راه درمان این مشکل، جراحی باز و ایجاد برش روی پوست صورت بیمار بود، اما امروزه جراحی ترمیم مجرای اشکی به روش اندوسکوپی از راه بینی به عنوان یک جایگزین کاملا مدرن و بی‌خطر در جهان شناخته می‌شود.

این متخصص گوش، حلق و بینی تاکید کرد که بزرگ‌ترین مزیت این روش نوین، حفظ زیبایی ظاهری بیمار و عدم ایجاد هیچ‌گونه شکاف یا جای زخم روی پوست صورت است که از نظر روانی نیز کمک بزرگی به روند درمان بیماران می‌کند.

مسیریاب‌های ظریف در خدمت جراحی‌های نوین

وی در تشریح چگونگی انجام این عمل جراحی نوین گفت: در جریان این عمل کم‌تهاجمی، پزشک جراح بدون نیاز به ایجاد شکاف در ناحیه صورت، با استفاده از یک اندوسکوپ بسیار ظریف که مجهز به دوربین و منبع نور است، از طریق سوراخ بینی وارد حفره بینی بیمار می‌شود.

متخصص گوش و حلق و بینی ادامه داد: پس از بررسی دقیق آناتومی داخلی، بخش بسیار کوچکی از استخوان نازک میان کیسه اشکی و بینی برداشته می‌شود تا مسدودی مجرا به طور کامل برطرف شده و یک مسیر جدید برای هدایت مستقیم اشک به درون بینی شکل گیرد. به گفته این پزشک متخصص، در پایان جراحی معمولاً یک لوله سیلیکونی بسیار نازک به صورت موقت در این مسیر جدید قرار داده می‌شود تا در طول دوره نقاهت از بسته شدن مجدد مجرا جلوگیری کند.

کاهش درد و بازگشت سریع به جریان زندگی

پزشک متخصص بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف‌آباد با اشاره به تفاوت‌های چشمگیر روش اندوسکوپی با جراحی‌های سنتی بیان کرد: به دلیل برش ندادن بافت‌های بیرونی، میزان خونریزی و کبودی در این روش به حداقل ممکن می‌رسد و عضلات حساس اطراف چشم هیچ‌گونه آسیبی نمی‌بینند.

دکتر شاهزمانی تاکید کرد: بیمارانی که تحت این جراحی قرار می‌گیرند، درد بسیار کمتری داشته و با سپری کردن دوره نقاهتی به مراتب کوتاه‌تر نسبت به روش‌های سنتی، می‌توانند بسیار سریع‌تر به فعالیت‌های روزمره و محیط کار خود بازگردند.

وی همچنین یادآور شد که در موارد ابتلا به عفونت حاد کیسه اشکی، این روش پیشرفته امکان تخلیه مستقیم عفونت از داخل بینی و درمان بسیار سریع‌تر را برای تیم پزشکی فراهم می‌سازد.

نرخ موفقیت بالای ۹۰ درصد در سایه کار تیمی

وی این دستاورد را نتیجه تلفیق تخصص‌های پزشکی و حمایت‌های سازمانی دانست و گفت: بر اساس استاندارد‌های علمی، همکاری تخصص‌های چشم‌پزشکی و گوش و حلق و بینی در انجام این عمل، نرخ موفقیتی بیش از ۹۰ درصد را به همراه داشته است. این روش کم‌تهاجمی نه تنها مشکلات عملکردی سیستم اشکی را به طور کامل برطرف می‌کند، بلکه با حذف عوارض زیبایی روش‌های قدیمی، استاندارد‌های جدیدی را در درمان اختلالات مجرای اشکی به وجود آورده است.

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