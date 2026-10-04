رئیس ستاد انتخابات خوزستان با اعلام آمادگی استان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در نیمه اول آبان، بر ضرورت بررسی زیرساخت‌ها، آموزش نیرو‌ها و هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌ها برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و مشارکت‌محور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در جلسه ستاد انتخابات استان گفت: جلسه امروز با حضور فرمانداران و دست‌اندرکاران به صورت مجازی برگزار شد و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، قرار بود انتخابات شورا‌های شهر و روستا در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط جنگی این امر محقق نشد، اما اکنون با توجه به برنامه زمان‌بندی ابلاغی، آمادگی برای برگزاری انتخابات که احتمال دارد در نیمه اول آبان برگزار شود، در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، افزود: با توجه به این مهم، آموزش مسائل فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه‌هایی که وظایف مشخصی دارند باید با توجه به فصل بارندگی، تجهیزات و امکانات خود را در محل مناسب نگهداری کنند تا دچار مشکل و رطوبت نشوند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با تأکید بر ضرورت بررسی مجدد نیرو‌های انتخاب‌شده تصریح کرد: بسیاری از افرادی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند، ممکن است آموزش ندیده باشند یا جابه‌جا شده باشند یا علاقه‌ای به حضور نداشته باشند، بنابراین فرمانداران محترم باید عوامل خود را بررسی کنند و از آمادگی شعب انتخابی اطمینان حاصل کنند.

نجاتی با اشاره به تجربه استفاده از مدارس به عنوان شعب اخذ رأی خاطرنشان کرد: در دوره گذشته مدارس با وجود مشکلاتی مانند قطعی برق، کمبود آب و روشنایی، فعال شدند و الحمدلله برطرف شد، اما باید بررسی شود که چه تعداد از این مدارس خارج از محدوده بوده‌اند و مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید از همین امروز وارد عمل شوند، ادامه داد: کمیته فناوری باید شهرستان‌ها را بررسی کند و صرفاً به برگزاری یک جلسه مجازی اکتفا نکند؛ مسئولان واحد فناوری فرمانداری‌ها باید جلسه برگزار کنند و دستگاه‌های مربوطه را آزمایش کنند، چرا که با نزدیک شدن به زمان انتخابات، وزارت کشور فرصت بیشتری در اختیار ما قرار نخواهد داد.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به برگزاری دو انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان و شورا‌های شهر و روستا گفت: پشتیبانی خودرویی و امکانات لجستیکی برای شعب صندوق‌برداری از اهمیت بالایی برخوردار است و فرمانداران باید از هم‌اکنون آمادگی لازم را داشته باشند و شهرستان‌هایی که از ظرفیت کافی برخوردار نیستند، از سایر مناطق کمک بگیرند.

نجاتی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها افزود: کمیته‌ها باید فعالیت خود را آغاز کنند و شهرستان‌های برخوردار به شهرستان‌های محروم کمک کنند؛ همچنین با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با وزارت کشور، احتمال برگزاری انتخابات در نیمه اول آبان وجود دارد و همه باید در این زمینه آماده باشند.

وی با اشاره به نقش مخابرات و فرمانداری‌ها در تأمین زیرساخت‌های ارتباطی خاطرنشان کرد: بحث حفاری‌ها باید با دقت و با هماهنگی مجوز‌های لازم انجام شود و مسائل امنیتی نیز با همکاری نیرو‌های انتظامی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد؛ حفاظت از فیبر نوری و فناوری اطلاعات از جمله موارد حیاتی است که فرمانداران باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با بیان اینکه برگزاری جلسات روزانه و حضور در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: فرمانداران باید نیاز‌ها و مشکلات خود را در حوزه‌های فناوری، پشتیبانی و امنیتی به صورت رسمی اعلام و پیگیری کنند؛ صرف نوشتن یک نامه و رفع تکلیف قابل قبول نیست و باید یک نفر مشخصاً برای پیگیری هر حوزه معرفی شود تا نتیجه حاصل شود.

نجاتی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید در کنار هم برای برگزاری انتخاباتی سالم و امن تلاش کنند، گفت: ما با هیئت‌های نظارت، شورای نگهبان و سایر نهاد‌ها هماهنگی لازم را داریم و اگر موضوعی پیش آمد، باید در کنار هم و با هم‌فکری برطرف شود؛ قانون همه چیز را مشخص کرده و اگر در چارچوب قانون و حتی فراتر از آن با هم‌فکری عمل کنیم، هیچ ایرادی وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری فرمانداران، بخشداران، مخابرات، نیرو‌های امنیتی و انتظامی و همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما برگزاری انتخاباتی سالم، با امنیت و مشارکت حداکثری است که رضایت مردم را به همراه داشته باشد و امیدواریم با آمادگی کامل، این وظیفه خطیر را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانیم.