سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان از اهدای ۲ هزار و ۵۴۲ بسته حمایتی بنیاد علوی به خانوار‌های کم‌برخوردار مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.

بسته‌های حمایتی بنیاد علوی، هدیه‌ای به خانواده‌های کمتربرخوردار شادگان

بسته‌های حمایتی بنیاد علوی، هدیه‌ای به خانواده‌های کمتربرخوردار شادگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد یکشنبه در آیین توزیع بسته‌های حمایتی بنیاد علوی گفت: این بسته‌های حمایتی با هدف حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و کمک به معیشت آنها در مناطق شهری و روستایی شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: از مجموع بسته‌های توزیع‌شده، ۱۲۱ بسته در مناطق شهری و ۲ هزار و ۴۲۱ بسته در مناطق روستایی شادگان توزیع شده است.

عفری مفرد ادامه داد: این بسته‌ها توسط بنیاد علوی برای خانوارهای کم‌برخوردار شهرستان تهیه و بر اساس نشانی محل سکونت خانوارهای مشمول توزیع شد.

سرپرست فرمانداری شادگان بیان کرد: استمرار اقدامات حمایتی و توجه به نیازهای خانوارهای کم‌برخوردار می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات معیشتی این اقشار موثر باشد.

وی با قدردانی از بنیاد علوی برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و اجرای برنامه‌های حمایتی در شادگان ، اظهار داشت: بنیاد علوی در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی خود، با هدف کمک به خانوارهای کم‌برخوردار و تقویت حمایت‌های معیشتی، اقدام به تهیه و ارسال این بسته‌ها به شهرستان شادگان کرده است.

شهرستان شادگان در جنوب غربی استان خوزستان قرار دارد و بخشی از جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند.