فرمانده سپاه کربلا از پیوستن این مجموعه به پویش «پناه امن» بهزیستی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا از پیوستن این مجموعه به پویش «پناه امن» بهزیستی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و مراکز بهزیستی در مازندران خبر داد.

سردار محمدرضا موحد در دیدار مدیرکل بهزیستی مازندران و معاونان این مجموعه گفت: سپاه و بسیج خود را خادم مردم می‌دانند و هرجا در حوزه خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه اقشار نیازمند، مسئله‌ای وجود داشته باشد، خود را موظف به حضور و پشتیبانی می‌دانند.

وی افزود: مجموعه سپاه و بسیج تلاش می‌کند در کنار دستگاه‌های خدمت‌رسان، برای کاهش مشکلات و حمایت از اقشار کم‌برخوردار نقش‌آفرینی کند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به پویش «پناه امن» گفت: حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ایجاد پشتوانه برای آنان در زمان بروز حوادث و بلایای طبیعی اقدامی ارزشمند است و سپاه کربلا در حد توان از این طرح پشتیبانی خواهد کرد.

در این دیدار، درباره پشتیبانی و حمایت نواحی مقاومت بسیج و حوزه‌های مقاومت از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی نیز توافق شد.

بر اساس این توافق، مقرر شد جلسات مشترکی میان فرماندهان سپاه و بسیج شهرستان‌ها و مدیران بهزیستی شهرستان‌ها برگزار شود تا زمینه توسعه همکاری‌ها، حمایت از مراکز بهزیستی و اجرای برنامه‌های اجتماعی در شهرستان‌ها فراهم شود.

این همکاری‌ها حوزه‌هایی از جمله قرارگاه محله‌محور، حرکت‌های اجتماعی، برنامه‌های محله‌پایه، فعالیت‌های مرتبط با کمپ ماده ۱۶ و صیانت و حمایت از افراد آسیب‌دیده اجتماعی را شامل می‌شود.

سردار موحد همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی و کمپ ماده ۱۶ بهزیستی در قاجاریل در هفته آینده خبر داد و بر استمرار همکاری میان سپاه کربلا و بهزیستی مازندران تأکید کرد.

پویش «پناه امن» به عنوان یک طرح تکمیلی بیمه‌ای برای خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی در دهک‌های یک تا سه مازندران و با هدف ایجاد پوشش بیمه‌ای در برابر حوادث و بلایای طبیعی اجرا می‌شود.

این طرح به صورت آزمایشی در مازندران برای بیش از ۱۰۷ هزار خانوار دهک‌های یک تا سه تحت حمایت بهزیستی استان پیش‌بینی شده و بر اساس اعلام مجریان، پوشش بیمه‌ای حوادث طبیعی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را برای خانوار‌های مشمول فراهم می‌کند.

در پایان این دیدار، لوح تقدیر و تابلویی نفیس که به همت یکی از مددجویان ناشنوای بهزیستی تهیه شده بود، به سردار موحد اهدا شد و فرمانده سپاه کربلا نیز در قدردانی از این مددجو، هدیه‌ای برای وی اختصاص داد که از سوی مدیرکل بهزیستی استان تقدیم خواهد شد.