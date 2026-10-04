مشاور رهبر معظم انقلاب، در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: نیروی انتظامی با تقدیم بیش از ۳۶۰ شهید ایستاد و نگذاشت حتی زیر آتش، نظم و زندگی لحظه‌ای متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در این پیام، نوشته است: دشمن صهیونیستی، جنگ را به شهر‌ها کشاند و مراکز انتظامی را هدف گرفت تا امنیت مردم را درهم بشکند؛ نیروی انتظامی با تقدیم بیش از ۳۶۰ شهید ایستاد و نگذاشت حتی زیر آتش، نظم و زندگی لحظه‌ای متوقف شود. در صف جان‌فدایان ایران، نام فراجا با ایستادگی و شهادت فرزندان خود در میدان، ماندگار شد.