به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیر؛ عمر البخیطی سخنگوی دولت یمن در صنعا گفت: از همکاری گسترده مردم تعز با نیرو‌های مسلح برای بیرون راندن مزدوران سعودی و تأمین امنیت مناطق وسیعی از این استان تمجید می‌کنیم. از آگاهی بالای مردم تعز که همه تلاش‌های دشمن سعودی و مزدوران بسیج شده آن برای ضربه زدن به انسجام اجتماعی را ناکام گذاشت، قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی دولت یمن در صنعا افزود: تعز امروز نظامیان اشغالگر سعودی را که راهزنان و هتاکان به پیکر‌های شهدا هستند، از خود بیرون می‌راند و پس از شکست دادن نظامیان اشغالگر، بار دیگر به قلب تپنده یمن تبدیل خواهد شد. از فریب‌خوردگانی که همچنان در صفوف دشمن سعودی هستند، می‌خواهیم سلاح‌های خود را زمین بگذارند، از جنگ با برادرانشان دست بردارند و از تداوم اجرای عفو ریاستی استفاده کنند.