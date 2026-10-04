تشییع پیکر هنرمند قلمزن اصفهان در دهق نجف آباد

بهروز راعی دهقی هنرمند قلم زنی نقش برجسته بر اثر تصادف به دیار باقی شتافت. پیکر این هنر‌مند در گلزار شهدای شهر دهق نجف آباد به خاک سپره شد.