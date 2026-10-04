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بهروز راعی دهقی هنرمند قلم زنی نقش برجسته بر اثر تصادف به دیار باقی شتافت. پیکر این هنرمند در گلزار شهدای شهر دهق نجف آباد به خاک سپره شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وی شاگرد استاد رجبعلی راعی بود که به مدت چهار سال هنر قلم زنی را نزد وی آموخت.
این هنرمند اصفهانی نمایشگاههای زیادی از هنر قلمزنی خود در ایران وکشورهای مختلف برگزار کرده است.
پیکر این هنرمند در گلزار شهدای شهر دهق نجف آباد به خاک سپره شد.
مراسم هفتم این هنرمند برجسته دهقی پنج شنبه در مسجد جامع شهر دهق از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار میشود.