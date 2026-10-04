به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسات هماهنگی برگزاری رویداد ملیِ «ایران جان_ مرکزی ایران» در مناطق مختلف استان در حال برگزاریست.

مدیرکل صدا و سیمای استان در نشستی که به همین مناسبت در شهرستان فراهان برگزار شد، گفت: روز بیست و ششم مهرماه در این رویداد ملی متعلق به شهرستان فراهان است و سه کمیته از مردم، فعالان فرهنگی و جوانان برای تولید محتوا، تبلیغات و اطلاع‌رسانی از فرایند رویداد در حال فعالیت هستند.

فرماندار شهرستان فراهان هم بر آمادگی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این رویداد ملی در این شهرستان تاکید کرد.



شهرستان محلات هم با تمام ظرفیت آماده معرفی توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد این شهرستان در رویداد ملی ایران جان است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری محلات با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه گل و گیاه، معدن وجاذبه‌های تاریخی و گردشگری این رویداد را فرصت مغتنمی برای معرفی شهر گل‌ها در رسانه ملی دانست.



فرماندار تفرش هم در جلسه کارگروه اجتماعی این شهرستان با اشاره به اینکه ۲۵ مهر ماه روز اختصاصی تفرش برای ایران جان است؛ بر بهره‌گیری حداکثری از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های تفرش خبر داد.



استان مرکزی از ۲۵ مهر ماه به مدت یک هفته میزبان رویداد ملی ایران جان است.