به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در توییتی نوشت: با یاری و لطف خداوند، تعز در حال آزاد شدن است و آرامکو ریاض و خریص در حال سوختن در آتش هستند.

مشارکت مردم تعز در آزادسازی شهرستان‌های این استان

حزام الاسد عضو دفتر جنبش سیاسی انصارالله یمن گفت: نیرو‌های مسلح یمن جاده بین تعز و عدن را قطع نکرده‌اند، بلکه امنیت آن را تأمین کرده‌اند و طرف مقابل این جاده را قطع کرده است. بیشتر تیپ‌هایی که در آزادسازی شماری از شهرستان‌های تعز مشارکت داشتند، از مردم همین استان هستند.