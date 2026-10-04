عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن:
تعز در حال آزاد شدن، آرامکو در حال سوختن در آتش
عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در توییتی نوشت: تعز در حال آزاد شدن است و آرامکو ریاض و خریص در حال سوختن در آتش هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در توییتی نوشت: با یاری و لطف خداوند، تعز در حال آزاد شدن است و آرامکو ریاض و خریص در حال سوختن در آتش هستند.
مشارکت مردم تعز در آزادسازی شهرستانهای این استان
حزام الاسد عضو دفتر جنبش سیاسی انصارالله یمن گفت: نیروهای مسلح یمن جاده بین تعز و عدن را قطع نکردهاند، بلکه امنیت آن را تأمین کردهاند و طرف مقابل این جاده را قطع کرده است. بیشتر تیپهایی که در آزادسازی شماری از شهرستانهای تعز مشارکت داشتند، از مردم همین استان هستند.
هشدار عضو انصارالله به سعودیها
عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: شهر تعز در عمل آزاد شده محسوب میشود، زیرا پس از آزادسازی مناطق اطراف آن، این شهر محاصره شده است. ملت یمن از قدرت بازدارندگی برخوردار است و نیروهای مسلح بر اساس تشخیص خود، از آن استفاده خواهند کرد و در صورت آغاز جنگی فراگیر از سوی دشمن سعودی، ضربات سنگینی به دشمن وارد خواهد شد.