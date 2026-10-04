مدیرکل بحران مدیریت بحران استان اصفهان: در بخش مرکزی شهرستان اصفهان، ۶۰ دهیاری برای مقابله با مخاطرات طبیعی مهرماه آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش در جلسه مدیریت بحران بخش مرکزی شهرستان اصفهان با تأکید بر ضرورت آمادگی حداکثری روستا‌ها در برابر مخاطرات طبیعی، از اجرای برنامه‌های گسترده پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب در مناطق پرخطر استان خبرداد.

منصور شیشه‌فروش افزود: امسال ۳۵۰ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌ها و ۲۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق پرخطر استان در نظر گرفته شده است.