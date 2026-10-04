به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، دستگاه های اجرایی را به «آماده‌ باش کامل» فرا خواند تا با اجرای طرح‌ های آبخیزداری، پاکسازی مسیل‌ ها و آمادگی در مدیریت بحران، از خسارت احتمالیِ پدیده ال نینو پیشگیری شود. دادستان بر آگاهی‌ بخشی و آموزش عمومیِ شهروند برای افزایش سطح ایمنی تاکید کرد.



با از سرگیری پروازها به عراق، نخستین پرواز از فرودگاه مشهد به نجف ساعت ۱۸ و ۴۰ امشب انجام شد. بنا براعلام فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، تعیین قیمت بلیت در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است.



با حضور فعالان اجتماعی و مبلغان کشورهای اسلامی از جمله؛ آفریقا، پاکستان، افغانستان و هند گردهمایی مبلغ کشورهای اسلامی در مشهد برگزار شد. به مناسبت عملیات طوفان الاقصی، مبلغان در اجتماعات شبانه به تبیین این عملیات می پردازند.



به گفته جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سطح کشت چغندرقند پاییزه در استان امسال ۶۰۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود در مرحله نخست تا ۲۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول برود.



مجموع فروش هفت تئاتر روی صحنه در مشهد از شهریورماه امسال تاکنون به رقم افزون بر پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است که در این میان نمایش «حشره‌ کش» با اختلاف قابل توجهی در صدر جدول فروش قرار دارد.



و باند سارقان اَحشام در خراسان رضوی شناسایی شد. ماموران انتظامی استان ۱۲ نفر از سارقان اَحشام را که با شگردهای مختلف اقدام به دزدی می کردند، دستگیر کردند.