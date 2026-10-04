به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سما؛ گزارشی جنجالی از شبکه ۱۵ تلویزیون «اسرائیل» پخش شد که در آن تاکید می کند ایران به گورستان پهپادهای پیشرفته آمریکایی تبدیل شده است.

این شبکه از توانمندی‌های پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک ایران ابراز شگفتی و تعجب کرد و افزود: پهپاد‌های‌ام کیو ۹ که یکی از نماد‌های جنگ هوایی آمریکا و ستاره میدان نبرد به شمار می‌رود، یکی پس از دیگری در آسمان ایران ناپدید می‌شوند. این پهپاد در آسمان ایران با پدافند هوایی و چالش سامانه‌های جنگ الکترونیک مواجه شد و آمریکا در جریان جنگ با ایران یک چهارم ناوگانی را که پیش از جنگ در اختیار داشت، از دست داد.