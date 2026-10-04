به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول بسیج سازندگی شهرستان ساری از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، معیشتی و آموزشی گروه‌های جهادی در هفته دفاع مقدس خبر داد.

اسماعیل بزرگ‌مهر گفت: گروه‌های جهادی شهرستان ساری با تکیه بر روحیه ایثار و خدمت، در این ایام در مسیر کمک به اقشار کم‌برخوردار و محروم فعالیت کردند.

وی افزود: در بخش عمرانی، ۵ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های محروم به بهره‌برداری رسید که برای ساخت این واحدها در مجموع ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان ساری گفت: در حوزه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند نیز یک هزار و ۸۵۰ بسته کامل لوازم‌التحریر توزیع شد تا بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار تأمین شود.

بزرگ‌مهر افزود: ۶۷۰ بسته معیشتی نیز میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی این خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی کاهش یابد.

وی همچنین از ساخت ۳ سرویس بهداشتی و یک حمام برای منزل یکی از خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت گروه‌های جهادی شهرستان ساری انجام شد.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان ساری ادامه داد: طرح رنگ‌آمیزی ۱۶ مدرسه نیز در این شهرستان اجرا شد تا محیط آموزشی مناسب‌تر و شاداب‌تری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

بزرگ‌مهر گفت: هفته دفاع مقدس یادآور فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت است و گروه‌های جهادی نیز با تکیه بر همین روحیه در میدان محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم حضور دارند.

وی افزود: هدف گروه‌های جهادی، کمک به رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند با همراهی جهادگران و خیران و تقویت امید در جامعه است.