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فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ثبت بیش از ۱۱ میلیون تخلف رانندگی در سه ماه نخست امسال گفت: تصادفات فوتی در اصفهان ۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی استان با اشاره به گستردگی شبکه راههای اصفهان گفت: اصفهان یکی از گستردهترین شبکههای جادهای کشور را در اختیار دارد و محورهای مواصلاتی آن از مناطق جنوبی همچون سمیرم تا کاشان امتداد یافته و به استانهای لرستان، یزد و قم متصل میشود.
وی افزود: مدیریت حجم گسترده تردد در این شبکه، ارتقای ایمنی راهها و کاهش حوادث، نیازمند تلاش مستمر پلیس و همکاری دستگاههای مرتبط است.