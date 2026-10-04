به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های اصفهان گفت: اصفهان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های جاده‌ای کشور را در اختیار دارد و محور‌های مواصلاتی آن از مناطق جنوبی همچون سمیرم تا کاشان امتداد یافته و به استان‌های لرستان، یزد و قم متصل می‌شود.

وی افزود: مدیریت حجم گسترده تردد در این شبکه، ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش حوادث، نیازمند تلاش مستمر پلیس و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.