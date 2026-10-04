به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی برگزار شد و جامعه دانشگاهی ضمن ادای احترام به نماد ملی، بر اهمیت پاسداشت ارزش‌های ملی و اتحاد و همراهی آنها در سازندگی و بالندگی کشور تأکید کردند.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان در این آیین گفت: با تخریب مراکز علمی و دانشگاه‌ها، هرگز علم را نمی‌شود نابود کرد و این دانش در ذهن و جان دانشمندان کشورمان وجود دارد.

سیدمهران نحوی افزود: امروز می‌بینیم که خیلی از کشور‌ها به دلیل نداشتن علوم مختلف دست به دامن مستکبران جهان شدند، اما کشور ما با وجود تحریم‌های ظالمانه در تولید علم در دنیا سرآمد است.

دانشگاه صنعتی اصفهان در روز‌های ۶ و ۹ فروردین ماه امسال دو بار مورد تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.