به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات شطرنج قهرمانی دختران زیر ۲۰ سال کشور از هشتم مهرماه با حضور ۲۵ شطرنج‌باز از سراسر کشور به میزبانی استان زنجان برگزار شد.

این رقابت‌ها که در سطحی بالا و با رعایت کامل پروتکل‌های مربوطه برگزار شد، شاهد رقابت‌های فشرده و تماشایی میان شطرنج‌بازان جوان از استان‌های مختلف بود.

در پایان این مسابقات، مهسا علوی نماینده استان زنجان با ارائه عملکردی درخشان، بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. سحر معصومی از استان گیلان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و سارینا کوثری از استان مرکزی به مقام سوم رسید.

بر اساس این گزارش، ستایش کریمی از استان تهران، رستا بهارلوئی از استان خوزستان و صبا گلی‌پور از استان گیلان نیز به ترتیب عناوین چهارم تا ششم را کسب کردند.

گفتنی است، این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر شطرنج دختران کشور و ارتقای سطح رقابت‌های ورزشی در رده سنی پایه برگزار شد.