به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش منابع امنیتی و محلی یمن، نیرو‌های حوثی (انصارالله) پس از سیطره بر ناحیه الصافیه در منطقه الشمایتین واقع در جنوب تعز، راه اصلی بین تعز و التربه را قطع کردند. این اقدام منجر به جدایی بخش‌های مرکزی تعز از مناطق تحت کنترل دولت (مستعفی و فراری) در جنوب شده است.

به گزارش آرتی عربی، منابع خبری به خبرگزاری فرانس‌پرس اعلام کردند که منطقه الصافیه یک چهارراه استراتژیک در مسیر اصلی است و تسلط بر آن، مسیر تنها امداد زمینی باقی‌مانده را که تعز را به استان‌های لحج و عدن متصل می‌کرد، مسدود کرده است؛ این تحول همزمان با تشدید نبرد‌ها و حملات هوایی در این استان رخ می‌دهد. محور تعز-التربه-طور الباحه-عدن شریان حیاتی این شهر محسوب می‌شود.

در مقابل، رسانه‌های وابسته به انصارالله به نقل از یک منبع نظامی گزارش دادند که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و ۵ کامیون تسلیحاتی متعلق به نیرو‌های وفادار به دولت و ائتلاف سعودی، از منطقه «التربه» به خطوط فرعی عقب‌نشینی کرده‌اند و برخی خودرو‌های دیگر نیز به مسیر‌های جایگزین گریخته‌اند.

اعلام آزادسازی مناطق التربه، الشمایتین و سامع در استان تعز یمن

شبکه تلویزیونی المسیره، گزارش داد: یک منبع نظامی به خبرگزاری سبأ گفت: با یاری خدا، مزدوران دشمن سعودی را از منطقه التربه و دو شهرستان الشمایتین و سامع در استان تعز بیرون راندیم.

از سوی دیگر، دشمن سعودی مناطق مسکونی در شهرستان مرزی شدا در استان صعده را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

پیشروی راهبردی حوثی‌ها در تعز

بر اساس گزارش منابع امنیتی و محلی یمن، نیرو‌های انصارالله پس از سیطره بر ناحیه الصافیه در منطقه الشمایتین واقع در جنوب تعز، راه اصلی بین تعز و التربه را قطع کردند. این اقدام منجر به جدایی بخش‌های مرکزی تعز از مناطق تحت کنترل دولت (مستعفی و فراری) در جنوب شده است.

به گزارش آرتی عربی، منابع خبری به خبرگزاری فرانس‌پرس اعلام کردند که منطقه الصافیه یک چهارراه استراتژیک در مسیر اصلی است و تسلط بر آن، مسیر تنها امداد زمینی باقی‌مانده را که تعز را به استان‌های لحج و عدن متصل می‌کرد، مسدود کرده است؛ این تحول همزمان با تشدید نبرد‌ها و حملات هوایی در این استان رخ می‌دهد. محور تعز-التربه-طور الباحه-عدن شریان حیاتی این شهر محسوب می‌شود.

در مقابل، رسانه‌های وابسته به انصارالله به نقل از یک منبع نظامی گزارش دادند که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و ۵ کامیون تسلیحاتی متعلق به نیرو‌های وفادار به دولت و ائتلاف سعودی، از منطقه «التربه» به خطوط فرعی عقب‌نشینی کرده‌اند و برخی خودرو‌های دیگر نیز به مسیر‌های جایگزین گریخته‌اند.

قطع آخرین مسیر تدارکاتی مزدوران سعودی در شهر تعز

کانال خبری نایا، گزارش داد: نیرو‌های یمنی وارد شهر التربه شدند و آخرین مسیر تدارکاتی نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی در شهر تعز را قطع کردند.

احتیاط سنتکام در حمله به یمن

شبکه تلویزیونی الجزیره، در خبر فوری گزارش داد، پایگاه اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: فرماندهی مرکزی درباره حملات در یمن احتیاط کرد، زیرا این کار می‌توانست توجه را از ایران منحرف کند.