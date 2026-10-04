به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایتمدار استان مرکزی در دویست و هفدهمین شب اجتماعات شبانه، تداوم حضور در میدان‌ها را تا زمان نیاز کشور و دستور مقام معظم رهبری ضروری دانستند و اتحاد ملی را کلید صیانت از کشور برشمردند.

مردم دیار آفتاب همچون دیگر شهر‌های کشور در سالروز وعده صادق دو حضور دشمن شکن در میدان شهری داشتند و این میدان داری را در مسیر امنیت و اقتدار دانستند.

مردم عملیات وعده صادق را که در پاسخ به شهادت جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت انجام شد را یادآور نام جان برکفان و سردارانی، چون حاجی زاده سلامی و باقری و قدرت موشکی ایران دانستند.

آنان توییت‌های ترامپ را تلاش توخالی در قبال شکست در میدان نبرد می‌دانند و بر ایستادگی تاکید کردند.