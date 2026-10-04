اقدامات حمایتی و برنامه‌ های توانمندسازی جامعه هدف در حوزه‌ های اشتغال، مسکن و سلامت، از محورهای اصلی فعالیت‌ های اداره بهزیستی شهرستان در سال جاری است.

امیرحسین جوانشیری در خصوص حمایت‌های اقتصادی از جامعه هدف اظهار داشت: در راستای توسعه اشتغال، ۷۳ نفر از افراد تحت پوشش برای دریافت تسهیلات به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بانک‌ های عامل معرفی شده‌ اند.

وی افزود: در حوزه تأمین مسکن نیز با نهایی شدن ۳۶ پرونده، مراحل اجرایی ساخت واحدهای مسکونی از مرحله اسکلت به بعد با جدیت در حال انجام است.

رئیس اداره بهزیستی تایباد با اشاره به فعالیت‌ های حوزه پیشگیری و سلامت، با اشاره به انجام غربالگری بینایی برای ۳۱۰۰ کودک در بازه سنی ۳ تا ۵ سال، تأکید کرد: این اقدام در راستای شناسایی و مداخله به‌ موقع در مشکلات بینایی کودکان و ارتقای سلامت نسل آینده انجام شده است.

حمایت مستمر از ۲۲۰۰ نفر از گروه‌ های آسیب‌ پذیر

جوانشیری همچنین با اشاره به میزان حمایت‌ های مستمر از گروه‌ های آسیب‌ پذیر، گفت: هم اکنون ۲۲۰۰ نفر از جمله مددجویان مستمری‌ بگیر، افراد تحت پوشش خدمات توانبخشی، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و سه‌ قلو، از خدمات حمایتی مستمر بهزیستی بهره‌ مند هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مأموریت‌ های اجتماعی این اداره، آسیب‌ های اجتماعی را از مهم‌ ترین تهدیدهای پیش‌ روی جامعه دانست و خواستار تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ های اجرایی برای کاهش این آسیب‌ ها شد.

جوانشیری در پایان، بر ضرورت استمرار اجرای برنامه‌ های توانمندسازی، حمایت از اشتغال جامعه هدف، تسریع در روند تأمین مسکن و توسعه ظرفیت‌ های پیشگیرانه جهت کاهش آسیب‌ های اجتماعی تأکید کرد.