به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از ادامه اجرای عفو ریاستی برای فریب‌خوردگان حاضر در صفوف مزدوران دشمن سعودی خبر داد.

المشاط افزود: به سرپرست استانداری تعز دستور دادیم سازوکار عفو ریاستی را همانند آنچه در شهرستان‌های ساحل غربی اجرا شد، فعال کند. نیرو‌های مسلح یمن از افراد عاقلی که برای دور نگه داشتن شهر تعز از توطئه‌های «دشمن سعودی» تلاش می‌کنند، تشکر می‌کند. نیرو‌های مسلح یمن از آگاهی مردم تعز نسبت به توطئه‌هایی که از هتل‌های ریاض علیه ملت یمن طراحی می‌شود، تمجید می‌کند.