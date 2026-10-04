دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا از رفع تصرف ۲۰ هکتار زمین ملی در محدوده ساحل قره‌سو بخش لوندویل این شهرستان و معرفی ۱۰ متصرف به مرجع قضایی با همکاری نیرو انتظامی و دستگاه‌های متولی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جواد حسن‌بیگی گفت: ۲۰ هکتار زمین ملی در محدوده ساحل قره‌سو بخش لوندویل این شهرستان با همکاری نیرو‌های انتظامی، هنگ مرزی، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و دیگر ضابطان قضایی، از تصرف آزاد شد.

وی از تخریب سازه‌های غیرمجاز و جمع آوری همه آثار تصرف از این قطعه زمین ملی خبر داد و افزود: ۱۰ متصرف هم به مرجع قضایی معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا گفت: متخلفان با محصور کردن غیرقانونی زمین، ایجاد شالیزار و باغ کیوی، به مدت طولانی از زمین‌های ملی به صورت غیرمجاز استفاده می‌کردند.

جواد حسن‌بیگی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی شهرستان با تعرض به انفال و اموال عمومی در چارچوب قانون، گفت: زمین‌های ملی متعلق به عموم مردم است و هیچ شخصی حق تصرف، تغییر وضعیت و یا ساخت بنا را در این زمین‌ها ندارد.

وی با قدردانی از همکاری ضابطان قضایی، تاکید کرد: صیانت از زمین‌های ملی با تعامل و همکاری همه دستگاه‌های متولی و مردم وظیفه شناس منطقه امکان پذیر خواهد بود.