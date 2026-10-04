به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خوزستان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و در پی اقدامات اطلاعاتی، هنگام گشت‌زنی در محوطه ۲ هکتاری پایانه مرزی شلمچه به یک دستگاه خودروی نیسان در حال بارگیری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این خودرو حدود ۱۰۰ کیسه ۱۰ کیلوگرمی غذای حیوانات خانگی قاچاق و فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به برآورد ۳۰ میلیارد ریالی ارزش این محموله از سوی کارشناسان، گفت: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان خرمشهر معرفی شد.

سرهنگ دریکوند از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.